محمد الكويتي: 50% انخفاض الجرائم الإلكترونية بحق كبار المواطنين

كشف الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات، أن معدلات الجرائم الإلكترونية التي تتعرض لها فئة كبار المواطنين في دولة الإمارات انخفضت بنسبة تتجاوز النصف، وذلك نتيجة للجهود الوطنية المتكاملة في تعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية.

جاء ذلك على هامش أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات في دورتها لعام 2026، حيث أوضح الكويتي أن الحكومة تعمل وفق نهج استباقي لحماية مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن التوعية تمثل أحد الركائز الأساسية في مواجهة الجرائم الإلكترونية.

وأضاف أن هناك برامج ومبادرات مستمرة لتوعية كبار المواطنين بكيفية الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية، إلى جانب برامج توعوية موجهة للأطفال وطلبة المدارس، تهدف إلى تعزيز ثقافة الأمن السيبراني منذ المراحل التعليمية المبكرة.

وأشار الكويتي إلى أن هذه الجهود تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الثقة في البيئة الرقمية، وترسيخ مكانتها كنموذج عالمي رائد في مجال الأمن السيبراني وحماية المجتمع الرقمي.