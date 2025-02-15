«تعهّد بالاو» البيئي في أروقة قمة الحكومات والمتعهّدون فاقوا المليون

لأن الطبيعة في حاجة دائمة إلى الحماية والاهتمام، قررت جينيفر جبونز ألا تظل صامتة، وتتحرك بخطوات إيجابية، لتبتكر مبادرة «تعهّد بالاو»، التي تعدّ أول تأشيرة هجرة في العالم مخصصة للحفاظ على البيئة، وتقوم على إلزام كل زائر بالتوقيع على تعهد يتم ختمه في جواز سفره لدى وصوله إلى بالاو، يلتزم فيه باتباع سياسة السياحة المسؤولة التي تحمي البيئة وتحترم الثقافة المحلية.

وقد أعجبت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي التي كانت من ضيوف القمة العالمية للحكومات، بفكرة المشروع، حتى إنها وقعت بخط يدها على نموذج للتعهد، والتقطت صوراً لذلك. «البيان» التقت مبتكرة «تعهد بالاو» الفائزة بجائزة «ابتكارات الحكومات الخلاقة».

والتي أكدت في البداية أن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً؛ حيث تم بالفعل توقيع أكثر من مليون تعهّد، وأدت إلى خفض استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام بنسبة 70 % في بالاو. بدأت جينيفر جبونز المشروع بدافع القلق المتزايد إزاء العدد الكبير من الزوار، الذين يتوافدون إلى بالاو ولا يحترمون ثقافتها ولا يراعون هشاشة الشعاب المرجانية، فيتسببون بأضرار بيئية جسيمة، وتقول:

«كان من الضروري إيجاد حل مبتكر، عوضاً عن فرض القيود الصارمة واتخاذ نهج سلبي غير متناسب مع ثقافتنا، فسعينا إلى اعتماد أسلوب إيجابي يركز على التوعية. وبدلاً من إخبار الزوار بما لا يجوز فعله، وجهناهم نحو السلوكيات التي يمكنهم اتباعها، مع التأكيد على أهمية التحلي بالوعي والمسؤولية تجاه البيئة».

وأضافت: «كانت رسالتنا بسيطة: حافظوا على ثقافتنا، واحترموا مكاننا ومساحتنا، فذلك ليس فقط من أجل الأجيال القادمة، بل سيجعل زيارتكم تجربة أكثر ثراءً وجمالاً، تاركين وراءكم ذكريات رائعة لكم وللمجتمع المحلي على حد سواء».

وعن كيفية تنفيذ المشروع قالت جينيفر جبونز: «تواصلنا مع مجموعة من الأطفال من جميع مدارسنا، وطلبنا منهم كتابة رسائل إلى السياح، يعبّرون فيها عما يتوقعونه منهم خلال زيارتهم لبلدنا. ومن هذه الرسائل، انبثق «تعهد بالاو»، الذي أصبح الختم الرسمي الذي يحصل عليه كل زائر عند دخوله الجمهورية.

حيث يُطلب منه التوقيع عليه بوصفه جزءاً من إجراءات الوصول. لكن الأمر لا يقتصر على الختم وحده، فهناك أيضاً فيديو تعريفي يُعرض خلال الرحلة الجوية، يستخدم قصة تقليدية لشرح كيفية نشأة بالاو، ويعتمد على ممارسة ثقافية تراثية تدعى «بول» لتعزيز تجربة الزوار وجعلها أكثر عمقاً وغنى».

وأضافت جبونز: «لم نكتفِ بإطلاق «تعهد بالاو»، بل طورنا «تعهد الأعمال في بالاو»، وهي مبادرة مستدامة تهدف إلى تعزيز المسؤولية البيئية والاجتماعية في قطاع الأعمال، ومن خلال هذا الالتزام، توقع الشركات على تعهد يُلزمها بفرز النفايات، وإدارة استهلاكها للطاقة والمياه بكفاءة، وتحسين ظروف العمل لموظفيها، إلى جانب تبنّي ممارسات تجارية مسؤولة وشاملة. وأثمرت هذه الجهود نتائج ملموسة.

حيث نجحنا في تقليل حجم النفايات التي تصل إلى مكبات القمامة بنسبة تجاوزت 50 %، ومع تطبيق عمليات فرز النفايات، ارتفعت نسبة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام إلى 70 %، حيث يتم تحويل المخلفات إلى مواد معاد تدويرها، أو إعادة استخدامها في إنتاج الطاقة الحيوية».

وتابعت: «نتمنى أن تتبنى كل دول العالم «تعهد بالاو» وتكيفه وفقاً لثقافاتها واحتياجاتها الخاصة. لا يمكن أن تكون بالاوالدولة الوحيدة في العالم التي تتخذ خطوات جدية للحد من النفايات وتقليل استهلاك الطاقة، فهذه مسؤولية عالمية تحتاج إلى تضافر الجهود». وتعرب جينيفر جبونز عن حبها لدبي فتقول:

«أحب فيها روعة الهندسة المعمارية والتصميم في كل مبنى. إنه لأمر مذهل بكل معنى الكلمة، كلما نظرت من نافذتي، أشعر بالدهشة أمام جمال وتفرد كل مبنى، فكل زاوية في المدينة تحكي قصة إبداعية مذهلة، وأتمنى أن أعرف المزيد عن أصول تصاميم هذه المباني، لأنها ببساطة تحفة معمارية لا تُصدق».