مشاركون : «القمة» رسخت قوة الإمارات الناعمة عالمياً

أكد مشاركون في القمة العالمية للحكومات 2025 أن القمة أسهمت في إبراز الإمارات دولة سباقة في تبني الابتكار الحكومي، وتعزيز التعاون الدولي، مما عزز قوتها الناعمة عبر المعرفة، والدبلوماسية، والتأثير الفكري، ومع استمرارها في استضافة هذه الفعاليات تترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للحوار والتطوير المستقبلي.

وقال الدكتور عبدالحكيم الشبلي، وزير المالية في المملكة الأردنية الهاشمية، إن الإمارات تستخدم المعرفة والابتكار كونها أدوات دبلوماسية ناعمة، والقمة العالمية للحكومات خير دليل على ذلك، فهي منصة تجمع العقول المتميزة، وتدعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

بدوره قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إنه من خلال هذه القمة تبرز الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار الحكومي والريادة الفكرية، وهذا النوع من الفعاليات يعزز مكانتها وجهة للخبرات والمشاريع المستقبلية.

وأضاف أن دولة الإمارات وضعت أهدافاً واضحة لاستقطاب وتأسيس شركات جديدة، من خلال تهيئة البنية التحتية والبيئة التشريعية الملائمة، والإجراءات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وأكد أن هذه التشريعات والقرارات أسهمت في تحقيق نمو مستدام للشركات، فضلاً عن تقليل نسبة التوظيف في القطاع الحكومي، وبالمقابل رفع نسبة التوظيف في القطاع الخاص، عبر إطلاق حزمة من التحفيزات للمواطنين الباحثين عن عمل، وللشركات الخاصة الراغبة في التوظيف، بالإضافة إلى تبنيها الكثير من الحلول.

من جهته أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن القمة برزت كونها منصة عالمية تعكس رؤية الإمارات في استشراف المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي، مما أسهم في تعزيز قوتها الناعمة على الساحة العالمية.

وأضاف أن القمة تمثل نموذجاً للدبلوماسية الحديثة، حيث تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والخبراء، لمناقشة الحلول العالمية، مما يعزز صورة الإمارات كونها دولة تتبنى الحوار العالمي، وتسهم في تشكيل المستقبل.

من ناحيته، أكد الدكتور يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن القمة تعكس التزام الإمارات بالتنمية المستدامة، والعمل الدولي المشترك، وهو ما يسهم في تعزيز سمعتها كونها دولة مسؤولة وفاعلة على الساحة العالمية.

وأضاف: إن قطاع الصحة في دولة الإمارات استطاع أن يواصل حضوره المتميز وريادته الإقليمية والدولية على مستوى الخدمات الطبية والإنجازات العلمية، مؤكداً جاهزيته وقدرته على مواجهة التحديات الصحية كافة، وفق أفضل المعايير والأنظمة العالمية المعتمدة.