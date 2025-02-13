حمدان بن محمد: القمة عكست التزاماً إماراتياً بغدٍ أفضل لمجتمعات العالم

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، شكره لمعالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ولفريق عمل القمة العالمية للحكومات، ولكل من أسهم في نجاحها عاماً بعد عام.

وأكد سموه أن القمة تعكس التزاماً إماراتياً راسخاً بتعزيز منظومة العمل الحكومي المشترك من أجل عالم أكثر استدامة وابتكاراً، لغدٍ أفضل لمجتمعات العالم.

ولفت سموه إلى أن القمة العالمية للحكومات جمعت على مدى أيامها قيادات عالمية ومنظمات دولية وروّاد أعمال وصنّاع تغيير إيجابي.. والتقت فيها الأفكار الخلّاقة مع المشاريع الرائدة، والشراكات القوية مع التجارب الملهمة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "على مدى 4 أيام، جمعت القمة العالمية للحكومات قيادات عالمية ومنظمات دولية وروّاد الأعمال وصنّاع التغيير الإيجابي.. التقت فيها الأفكار الخلّاقة مع المشاريع الرائدة، والشراكات القوية مع التجارب الملهمة".

وأضاف سموه: "القمة تعكس التزاماً إماراتياً راسخاً بتعزيز منظومة العمل الحكومي المشترك من أجل عالم أكثر استدامة وابتكاراً، فنحن هنا من أجل غدٍ أفضل لمجتمعات العالم".

وختم سموه: "شكراً للأخ محمد القرقاوي، شكراً لفريق القمة العالمية للحكومات، شكراً للمتطوعين، وشكراً لكل من يساهم في نجاحها عاماً بعد عام".