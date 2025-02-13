محمد بن راشد: هدفنا تقريب المسافات وبناء الجسور.. شكراً لكل المشاركين في القمة العالمية للحكومات

توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع نهاية القمة العالمية للحكومات، بالشكر لأكثر من 30 رئيس دولة ورئيس وزراء، وأكثر من 140 وفداً حكومياً وجميع المنظمات العالمية التي شاركت في إنجاح هذا التجمع الدولي الاستثنائي.

وأكد سموه أن هدف دولة الإمارات من هذه القمة تقريب المسافات.. وبناء الجسور.. واستشراف المستقبل وتطوير عمل الحكومات.. وكل ذلك من أجل خير الشعوب وتقدم البشرية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "مع نهاية القمة العالمية للحكومات نتوجه بالشكر لأكثر من 30 رئيس دولة ورئيس وزراء.. وأكثر من 140 وفداً حكومياً وجميع المنظمات العالمية على مشاركتهم في إنجاح هذا التجمع الدولي الاستثنائي".

وأضاف سموه: "هدف دولة الإمارات من هذه القمة تقريب المسافات.. وبناء الجسور.. واستشراف المستقبل وتطوير عمل الحكومات.. وكل ذلك من أجل خير الشعوب وتقدم البشرية".