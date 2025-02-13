سيف بن زايد: الوعد الصادق والقيادة الذكية والمجتمع المتلاحم ممكنات الصدارة الإماراتية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، جلسة رئيسية للفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025.

وقال الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في بداية حديثه، إن الأمويين والعباسيين جذبوا العقول وحسنوا جودة الحياة وانتقلت العلوم بعدها إلى الغرب بعد سقوط الأندلس، والغرب استغل الفرصة وغزا العالم، وبعدها تمكن العرب والمسلمون من دخول الأندلس بسبب الخلافات الداخلية في الأندلس وخرجوا مهزومين بسبب الخلافات الداخلية بين المسلمين.

وأضاف سموه: «لو تعمقنا في التاريخ، فإن الثروة الصناعية ملكت الاقتصاد وهيمنت في عدد من الدول على الصناعات وتنافست بشراسة فانتقلت المعارك من الاشتباك بالأيدي إلى الشاشات والبورصات، فهناك على سبيل المثال شركة خسرت 500 مليار في يوم واحد، التكنولوجيا ليس لها حدود فهي بمثابة السلاح النووي في المجال العسكري».

وتابع سموه: «في الثورة الصناعية لم نكن في الطليعة كنا مشاركين فيها نبيع اللؤلؤ للفراعنة أو مستهلكين واليوم تصدرنا الكثير من المؤشرات العالمية لأن حكومة الإمارات استثمرت في الإنسان، والإمارات اليوم وفي ظل التنافس التكنولوجي والمعرفي الخامسة عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي». وأضاف سموه: «وصلنا لهذه النتيجة لأن رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزارء يشاركون الآخرين دائماً بالمعرفة التي لديهم».

وتحدث الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن الممكنات التي جعلت الإمارات تصل لما هي عليه الآن، ولخصها سموه في 3 ممكنات هي: «الوعد الصادق، القيادة الذكية والمجتمع المتلاحم». وأكد سموه أن الوفاء بالعهد أهم عناصر بناء الثقة، والإمارات بنيت على الوعد الصادق، فالمغفور لهما بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، والشيخ راشد بن سعيد، وعدوا وعداً صادقاً بأنه سيكون لدينا دولة اتحادية لذلك وصلنا، فجواز السفر الإماراتي في الطليعة لعدة سنوات، ومدن الدولة تعد من الأكثر أماناً عالمياً».