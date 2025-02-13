المعلم منصور المنصور لـ«البيان»: مدرسة خاصة للأيتام.. حلم يتحقق بفضل جائزة المعلم العالمية

أكد المعلم السعودي منصور بن عبد الله المنصور، الفائز بجائزة المعلم العالمية لعام 2025 لـ«البيان»، أن الجائزة ليست مجرد تكريم شخصي، بل فرصة لإحداث تغيير حقيقي في حياة الطلاب الأيتام، مؤكداً عزمه تخصيص مليون دولار أمريكي، قيمة الجائزة، لإنشاء مدرسة خاصة للأيتام الموهوبين، تهدف إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تحتضن قدراتهم وتمنحهم فرصاً متساوية في التفوق والنجاح.

وقال المنصور: «أهدي هذا الفوز لكل طفل يطمح إلى التعلم رغم التحديات، ولكل معلم يؤمن برسالته، والتعليم هو بوابة المستقبل، ومسؤوليتي لا تقتصر على الصفوف الدراسية، بل تمتد إلى بناء منظومة تتيح لكل طالب تحقيق أحلامه، بغض النظر عن ظروفه».

ويعمل المنصور في مدرسة الأمير سعود بن جلوي في الأحساء بالمملكة العربية السعودية، حيث قدم أكثر من 3,000 ساعة عمل تطوعي، وساهم في تغيير حياة مئات الطلاب، بمن فيهم الأيتام وذوو الدخل المحدود.

كما نجح في تأهيل طلابه للفوز بجوائز عالمية عبر برامج رعاية الموهبة وريادة الأعمال.

واختتم المنصور قائلاً: «سأواصل رحلتي التعليمية، لأن كل طفل يستحق فرصة، وكل معلم يحمل في يده مفتاح التغيير».