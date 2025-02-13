20 مليار دولار وفرتها إندونيسيا من خلال الإدارة الحكيمة

كشف الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، خلال جلسة حوارية نظمت خلال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، أنه من خلال الإدارة الحكيمة للبلاد تم توفير 20 مليار دولار أمريكي، وتمت إعادة توجيه نحو 20 مشروعاً وطنياً استراتيجياً، ما أسهم في تعزيز الاقتصاد وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لإندونيسيا.

وأضاف سوبيانتو، أنه وبهدف دعم العملية التعليمية وتوفير التعليم للجميع، فإن الدولة تدعم اليوم 330 ألف مدرسة تمتد من القرى النائية إلى المدن الكبرى، لضمان مستقبل مشرق لأطفالنا.

وحول المشاريع التطويرية التي تعمل عليها إندونيسيا، بين الرئيس سوبيانتو، أن الدولة تستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، لجعل إندونيسيا قوة اقتصادية عالمية مستدامة، كما تم تخصيص نطاق 6 جيجاهرتز لخدمة «الواي فاي» للاستخدام العام، ما ضاعف سعة الإنترنت لدينا، لتمكين كل إندونيسي من الازدهار في الاقتصاد الرقمي، وجرى إطلاق صندوق الثروة السيادية «دانانتارا إندونيسيا» بإدارة أصول تتجاوز 900 مليار دولار، وهذا الصندوق سيمكن إندونيسيا من الاستثمار في مشاريع مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8%.