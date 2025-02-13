"دبي لوب" مشروع مشترك مع إيلون ماسك

كشف معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وإيلون ماسك خلال جلسة عقدت في اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات 2025 في دبي عن إطلاق مشروع "دبي لوب" .

وأوضح معالي عمر سلطان العلماء، أن المشروع يعد حلاً مثالياً للتنقل بسرعة داخل دبي، وسيغطي المناطق الأكثر كثافة سكانية ويعزز التنقل السلس.

ومشروع "لوب" يتبع لشركة "بورينغ" وهي شركة مملوكة لـإيلون ماسك الناشئة في مجال الأنفاق، وتهدف شركة "بورينغ" إلى توفير "حلول لحركة المرور" من خلال بناء شبكات النقل في الأنفاق العميقة تحت الأرض.

وقال معالي عمر سلطان العلماء: "اليوم نعلن عن المشروع المشترك لدبي لوب، وهو مشروع حلقي سيغطي المناطق الأكثر كثافة سكانية في دبي ليتمكن الناس من الانتقال من نقطة إلى أخرى بطريقة سلسة".

من جهته قال إيلون ماسك: "سيكون المشروع رائعًا. أعتقد أنه سيكون مثيرًا للغاية، بمجرد أن يجربه الناس،. سيكون مثل (ثقب دودي)، ستنتقل من جزء واحد من المدينة، ثم فجأة، وستجد نفسك في مكان آخر من المدينة، وهذا أمر رائع".

وتمتلك الشركة بالفعل نظام نقل عبر الأنفاق في مركز مؤتمرات لاس فيغاس، وقد قامت بنقل الركاب في مؤتمر "معرض الإلكترونيات الاستهلاكية" في وقت سابق من هذا العام.

ويعد "مشروع لوب" نظام نقل تحت الأرض مصمم لربط أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في المدينة.