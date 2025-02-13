إيلون ماسك: ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة حتمية

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال جلسة "مستقبل التنقل في المدن والذكاء الاصطناعي والكفاءة الحكومية"، ضمن اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات 2025، أن الكفاءة الحكومية أمر يحاكي توجه الحكومات، ولا بد من الانتقال من حكم البيروقراطية إلى مستوى الديمقراطية وتحقيق ترشيد الانفاق الحكومي.

وبيّن أن خفض مستوى الانفاق الحكومي ومستوى البيروقراطية والحد من اللوائح والأنظمة أولوية، مؤكداً أن الجزء الكبير من المشكلة يتعلق بالتكنولوجية في الحكومة الأمريكية، حيث إن هناك أنظمة قديمة ولابد من تحسينها لإدارة الكفاءة الحكومية، وبين أن التأخر كبير بسبب عدم أتمتة هذه الأنظمة، فهناك اليوم في الولايات المتحدة تطبيقات تحتاج إلى رقمنة.

وأوضح ماسك أن هناك كمّاً هائلاً من الوكالات التي تعمل في الولايات المتحدة، وهناك حاجة للتخلص من هذا الكم الكبير من الوكالات، وما يحدث الآن هو خطوة بالاتجاه الصحيح في أمريكا، مؤكداً أن هناك عشرات ومئات التحديات ونركز على تعزيز التكنولوجيا لتخفيض إدارة التكاليف.

وبين ماسك أن هناك ملفات كثيرة لا توافق عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب، فعلى سبيل المثال تنفق الولايات المتحدة كثيراً على التعليم ولكنها تحقق نتائج قليلة.

وأوضح ماسك أن برنامج «Grok3» ذكي بشكل رهيب وقادر على التوصل على حلول لم نكن نتوقعها، مبيناً أنهم في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج، وسيصدر خلال أسبوعين.