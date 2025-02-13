صالح الشيخ: الإصلاح الإداري في مصر يركز على التحول الرقمي وتنمية قدرات الموظفين

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر ونائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ونائب رئيس المنظمة الأفريقية للإدارة العامة، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة رئيسية لاستشراف مستقبل الإدارة العامة، مشيراً إلى أنها تجمع بين الخبراء والمفكرين، وصناع القرار، وقادة المؤسسات الحكومية لمناقشة أحدث التطورات في الحوكمة والإدارة الذكية.

وأوضح الشيخ، أن القمة تعكس التحولات العالمية في مجال الإدارة الحكومية، حيث تركز على الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والبيانات الضخمة كعناصر أساسية لتطوير الأداء الحكومي، لافتاً إلى أن الحكومات اليوم تسعى إلى إعادة هيكلة مفاهيم الإدارة العامة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الاقتصادي والتقني.

وقال: «إن المشاركة في القمة تأتي في إطار الحرص على تبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون مع الشركاء والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، وخاصة في ظل عمل الجهاز الذي يعكف حالياً على إعداد مسودة المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإداري 2025 -2030.

وأشار الشيخ إلى أن القمة قدمت نماذج ملهمة في الإدارة الحكومية، مستعرضاً بعض التجارب الناجحة في التحول الرقمي والحوكمة الذكية، وموضحاً أن التعاون بين الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية أصبح ضرورة لتبادل المعرفة وبناء إدارات حكومية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وشدد الشيخ على أن الإصلاح الإداري لم يعد خياراً، بل هو مسار حتمي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر يواصل جهوده في تطوير سياسات الموارد البشرية، وخاصة فيما يتعلق بآلية تلبية احتياجات الوحدات الإدارية من الموارد البشرية والتي تبدأ بتخطيط الموارد البشرية المتاحة بالوحدة، للوقوف بدقة على مدى احتياجها لعناصر جديدة، ثم اختيار الآلية المناسبة لتلبية احتياجاتها سواء عبر الندب أو الإعارة أو التعاقد، أو التعيين عن طريق منظومة المسابقات المرقمنة والتي ينظمها الجهاز دون تدخل بشري، كما يولي الجهاز اهتماماً كبيراً لملف تنمية قدرات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يعمل حالياً على التشغيل التجريبي لمنصة التعلم الرقمي «تنمية» والتي توفر فرص التدريب «أون لاين»، وتعزز الكفاءة في العمل الحكومي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.