الرياضة أداة لتعزيز الاقتصاد وتمكين المجتمعات

أكد خبراء رياضيون خلال جلسة “دور الترفيه في تشكيل الهوية الإعلامية للدول” على الدور المتنامي للرياضة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين الشباب، والترويج الثقافي للدول. وناقش المتحدثون، الذين يمثلون مجالات رياضية واستثمارية مختلفة، تأثير الرياضة في المجتمعات، إضافة إلى التحديات والفرص التي تطرحها التطورات التكنولوجية والإعلام الرقمي.

أكد باتوشيج باتبولد، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المنغولية، أن مشاركة منغوليا في الرياضات العالمية تعزز من مكانتها الدولية، مشيرًا إلى أن مشاركة أول فريق منغولي للكرلنغ في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في هاربين شكلت خطوة مهمة في مسيرة الرياضة المنغولية. وأوضح أن الرياضة تدعم انتشار ثقافة الدولة من خلال الأحداث الرياضية الكبرى، مستشهدًا بمشاركة منغوليا في أولمبياد باريس عبر بناء نموذج من الخيام التقليدية، مما أتاح فرصة للتعريف بالتراث المنغولي وجذب الاهتمام الدولي.

وأشار ستيف باغليوكا، رئيس مجلس إدارة شركة “باين كابيتال”، إلى أن الرياضة شهدت تحولًا كبيرًا مع تطور التكنولوجيا، حيث أدى البث المباشر عبر المنصات الرقمية إلى توسيع قاعدة الجماهير عالميًا، وذكر أن هذا التطور عزز من دور الرياضة في الترويج للمدن والفرق الرياضية، حيث أصبحت البطولات والإنجازات الرياضية جزءًا من الهوية الإعلامية للدول، كما أوضح أن التغيرات التي تشهدها الرياضات الجامعية في الولايات المتحدة تعكس تحول الرياضة إلى مجال أكثر احترافية، مما يؤثر على المشهد الإعلامي الرياضي.

من جانبه أوضح جيريمي غثري، رئيس شركة وورلد سيريز بيتشر، أن الرياضة تسهم في توحيد المجتمعات وتعزيز الانتماء الوطني، وذكر أن فوز فريق "كانساس سيتي" ببطولة العالم للبيسبول قبل عشر سنوات كان له تأثير كبير على معنويات سكان المدينة، مما يعكس قدرة الرياضة على التأثير في المجتمعات وتشكيل صورة إيجابية للدول، كما أشار إلى التحديات التي تواجه الرياضيين الشباب، موضحًا أن التركيز المفرط على التخصص في رياضة واحدة منذ الصغر قد يؤثر على تطورهم البدني والذهني.

و على صعيدٍ آخر شدد ليندر بايس، لاعب التنس الهندي السابق ومؤسس “فلاينق مان فنجرز”، على أن الرياضة تساهم في بناء الشخصية وتعزيز المهارات القيادية، موضحًا أن الشباب يواجهون ضغوطًا نفسية كبيرة بسبب التحديات الأكاديمية والاجتماعية. وأكد أن أهمية الرياضة في دعم الصحة النفسية و إعطائهم فرصة للتعامل مع الفشل وتطوير مهاراتهم الذهنية والبدنية، مما يعزز من دورها في بناء مجتمعات أكثر قوة واستقرارًا، كما أشار إلى أن الدول التي تستثمر في الرياضة تسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز حضورها الإعلامي من خلال النجاحات الرياضية