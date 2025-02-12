الفارسة فاطمة البلوشي.. من التحدي إلى القمة العالمية

في تجربة جديدة تعكس روح العزيمة والتحدي، تشارك الفارسة فاطمة البلوشي كمتطوعة في القمة العالمية للحكومات 2025، لتكون واحدة من أصحاب الهمم الذين يساهمون في إنجاح هذا الحدث العالمي. البلوشي، التي أثبتت نفسها في عالم الفروسية رغم إعاقتها، تواصل مسيرتها الملهمة، مؤكدة أن الإرادة القوية تصنع المستحيل.

لم تمنع الإعاقة الجسدية فاطمة البلوشي من تحقيق أحلامها والتألق في رياضة الفروسية، التي تتطلب قوة وتوازناً وشجاعة. ومنذ صغرها، امتلكت شغفاً بالخيل، ولم تتردد في دخول عالم الفروسية متحدية جميع الصعوبات، وبفضل دعم دولة الإمارات لأصحاب الهمم، تمكنت البلوشي من تحقيق إنجازات رياضية مشرفة، لتصبح إحدى البطلات البارزات في نادي دبي لأصحاب الهمم.

خطوة جديدة

وفي إطار سعيها المستمر لخوض تجارب جديدة، قررت البلوشي التطوع في القمة العالمية للحكومات من خلال هيئة تنمية المجتمع، معربة عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجمع القادة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم. وقالت: «لطالما حلمت بالمشاركة في القمة، واليوم أحقق هذا الحلم كجزء من فريق المتطوعين، لأساهم في حدث عالمي يسلط الضوء على مستقبل التنمية والعمل الحكومي».

رسالة إلى العالم

واعتبرت البلوشي أن وجودها كمتطوعة في القمة رسالة إلى المشاركين للتأكيد على أن دولة الإمارات نموذج عالمي رائد في دعم وتمكين أصحاب الهمم. وقالت: «أثبتت الدولة قدرتها على توفير بيئة مثالية لأصحاب الهمم، من خلال مبادراتها الرائدة، وبنيتها التحتية المتكاملة، والتشريعات التي تضمن لهم حياة كريمة وفرصاً متساوية».

واختتمت البلوشي حديثها بتأكيد فخرها بالانتماء إلى مجتمع يدعمها ويؤمن بقدراتها، قائلة: «فخورة بأن أكون جزءاً من هذا الوطن الذي يمنحني الدعم المستمر، ويتيح لي تحقيق أحلامي سواء في الرياضة أو في العمل التطوعي».