مكتوم بن محمد يبحث مع وزير الخزانة والمالية التركي تعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري

بحث سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مع معالي محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، سبل تعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري، بما يسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة.

وأكد سموه على أهمية بناء جسور اقتصادية تدعم التنمية المستدامة وتوفر فرصاً واعدة لشعبي البلدين.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تجمعنا مع تركيا علاقات تاريخية قوية، ونعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلدينا لدعم النمو المستدام وفتح آفاق جديدة للازدهار. خلال لقائي مع معالي محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا على هامش #القمة_العالمية_للحكومات في دبي، ناقشنا سبل تعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري، بما يسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة. نؤمن بأهمية بناء جسور اقتصادية تدعم التنمية المستدامة وتوفر فرصاً واعدة لشعبي البلدين".