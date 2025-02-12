تحول نوعي يقود الدول النامية لتصبح قوة لوجستية عالمية

أكد متحدثون في الجلسة النقاشية «الجنوب العالمي.. القوة اللوجستية القادمة»، أن الدول النامية تشهد تحولاً نوعياً في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث باتت تفرض وجودها كلاعب رئيسي في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

وأوضح المتحدثون أن هذه الدول نجحت في التغلب على التحديات التي تواجهها في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها الرقمية لتصبح مراكز لوجستية متكاملة، حيث باتت تمتلك موانىء مؤهلة لاستعياب حركة الشحن المتزايدة ومطارات حديثة يمكن من خلالها لعب دور الوسيط بين الشرق والغرب في نقل البضائع مستفيدة بذلك من عدد من الظروف منها موقعها الإستراتيجي بين الشرق والغرب والتواترات السياسية الي يشهدها العالم الذي انعكس سلبا على تكاليف الشحن.

وأشار المتحدثون إلى أن العديد من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا تعمل على تحديث مراكز النقل والشحن وتوسيع شبكاتها اللوجستية، حيث بدأت هذه الدول بعقد شراكات استراتيجية مع شركات كبرى مثل شركات موانئ دبي العالمية إلى جانب عملها على تبني مشاريع التحول الرقمي وتطبيق التقنيات الحديثة في النقل والتخزين بصورة ساهمت في تحسين الكفاءة وتقليل الزمن اللازم لنقل البضائع، مما يجعلها وجهات جاذبة للاستثمارات الدولية.

وأكد المتحدثون أن النجاح في تحول الجنوب العالمي إلى قوة لوجستية يعتمد بشكل أساسي على بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التكامل الإقليمي، إذ يعتبر نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات عوامل رئيسية لتحسين جودة الخدمات وتوسيع الربط بين الأسواق المحلية والعالمية.

وفي ختام الجلسة أكد المتحدثون أن تحول الجنوب العالمي إلى قوة لوجستية قادمة يمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة توزيع مراكز القوة في الاقتصاد العالمي، حيث يشكل تكثيف جهود التطوير البنيوي والرقمي وبناء الشراكات الاستراتيجية الأساس الذي يمكن الدول النامية من الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية وتوسيع دورها في التجارة الدولية.