مدغشقر تستضيف 5% من التنوع البيولوجي العالمي

أكد رئيس جمهورية مدغشقر، أندريه راجولينا، أن بلاده تمتلك مقومات سياحية استثنائية تجعلها وجهة واعدة على خريطة السياحة العالمية، مشيراً إلى أن المسافة بين دبي ومدغشقر، التي تبلغ 5000 كيلومتر، تعادل المسافة بين دبي وباريس، وهو ما يعكس إمكانية تعزيز الروابط السياحية والاقتصادية بين الجانبين.

وأضاف راجولينا، أن مدغشقر تحتضن 5% من التنوع البيولوجي العالمي، و90% منه يعد فريداً من نوعه، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق السياحة البيئية. كما تمتلك البلاد شريطاً ساحلياً بطول 5000 كيلومتر، يضم شواطئ خلابة، إلى جانب غاباتها البكر، والمحميات الطبيعية المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وأشار إلى أن القطاع السياحي يمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي لمدغشقر، ويُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن تحقيق نهضة سياحية مستدامة يتطلب التغلب على تحديات رئيسية، من بينها تعزيز الربط الجوي، وتحسين البنية التحتية الفندقية، وتطوير التشريعات الاستثمارية.

وفي هذا السياق، شدد أندريه راجولينا على أن بلاده تبنت سياسة «الأجواء المفتوحة Open Sky»، مما أسهم في إطلاق خط طيران مباشر بين دبي والعاصمة أنتاناناريفو عبر طيران الإمارات، ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الرحلات الأسبوعية من 4 إلى 6 رحلات خلال 4 أشهر فقط، مما يعزز تدفق السياح إلى مدغشقر.

واختتم راجولينا حديثه بالدعوة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لاستقطاب الاستثمارات السياحية، معلناً عن خطط لإنشاء فنادق فاخرة، وتطوير منتجعات بيئية مستدامة، وتحسين البنية التحتية لخدمة النمو المتوقع في القطاع السياحي.