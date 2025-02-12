علياء المزروعي: توسيع الاقتصاد يتطلب تكثيف الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة

خلال جلسة «إعادة تصور النمو»، جرى حوار مثمر بين معالي علياء المزروعي، وزير دولة لريادة الأعمال في الإمارات، ومانوا كاميكاميا، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والتعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات في فيجي، حيث تركز النقاش على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصادات واستغلال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتوسيع نشاطها.

وأشارت معالي علياء المزروعي إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل 95% من إجمالي التراخيص الصادرة في دولة الإمارات، مؤكدة أن توسيع الاقتصاد يتطلب تكثيف الدعم لهذه الفئة الحيوية من الشركات.

وأوضحت معاليها، أن دولة الإمارات أبدت خلال العام الماضي استعدادها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فيجي، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات.

من جانبه، أوضح مانوا كاميكاميا أن فيجي تستلهم من التجربة الإماراتية في تطوير استراتيجيات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات عبر استغلال الذكاء الاصطناعي، رغم أن البلاد لا تزال في مراحلها الأولى في هذا المجال.

وأشار إلى أن التحول الرقمي، خاصة من خلال استخدام محافظ الأموال الرقمية، قد ساهم في تسويق منتجات الأفراد والشركات إلى أسواق عالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، مع تطبيق الحكومة الفيجية لضوابط وتشريعات تضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.

كما أكد ماميكاميا أن التحول الرقمي قد اختصر الوقت والجهد على سكان القرى والمناطق البعيدة عن العاصمة، حيث أصبح بإمكان منتجاتهم ومشغولاتهم الوصول إلى أسواق دولية بسهولة، مضيفا أن حكومة فيجي تعمل حالياً على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، تمهيداً لوضع أطر تنظيمية رقمية وذكية تعزز من نشاطها وتنافسيتها.

وخلصت الجلسة إلى أهمية التعاون الدولي في دعم النمو الاقتصادي وتطوير القطاعات الحيوية، مما يعكس رؤية مشتركة تسعى إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من لعب دور فاعل في تعزيز الاقتصاد الرقمي العالمي.