رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك: الاستقرار السياسي عامل رئيسي في جذب رؤوس الأموال

أكدت فخامة جيلكا تسيفانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2025، أنه رغم التحديات السياسية، تواصل البوسنة والهرسك تطوير اقتصادها عبر الصناعة، والزراعة، والخدمات.

وبينت أن البوسنة والهرسك تتمتع بنظام سياسي فريد يجمع بين كيانين ومنطقة حكم ذاتي، مع رئاسة ثلاثية بالتناوب ورغم تعقيده ولكنه يضمن تمثيلاً متوازناً لجميع المكونات، ما يعزز الاستقرار والتوافق الوطني.

وأوضحت أن الاستثمارات تعتمد على توافق الكيانين، ما يجعل الاستقرار السياسي عاملاً رئيسياً في جذب رؤوس الأموال.