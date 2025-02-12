محمد معيط لـ«البيان»: السوق الإماراتي ينطوي على فرص واعدة

أكد الدكتور محمد معيط عضو مجلس المديرين التنفيذيين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، أن سوق الإمارات ينطوي على فرص واعدة، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك الخبرة والتكنولوجيا ورأس المال اللازم للاستثمار في شتى المجالات.

وأعرب عن تفاؤله بالآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الدولي مشيراً إلى أن هناك حالة قلق وخوف من تأثير الذكاء الاصطناعي السلبي إلا أنه متفائل لما يحمله مستقبل هذه التقنية.

وأكد في تصريحات لـ«البيان» على هامش القمة العالمية للحكومات التي انطلقت فعالياتها صباح أمس في دبي أن الاقتصاد المصري يصل إلى مسار الاستقرار بعد أن أصبح يأخذ منحنى إيجابياً ومشرفاً.

وقال إن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات العالمية، ويمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية.

وأضاف أن المؤشرات الصادرة عن التضخم تظهر انخفاضاً، وهناك تزايد في معدلات النمو، مشيراً إلى أن النظرة الإيجابية تأتي في ظل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، وخاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية، وأثرها في الاقتصاد كان شديداً.

وقال: «سنعمل على مضاعفة جهود مساندة اقتصاداتنا العربية لدعم نموها من خلال مساندة سياسات دولية مالية ونقدية متسقة ومتكاملة ومتوازنة، كما سنعمل على الدفع بالتعامل العاجل مع مشكلات الديون للدول النامية وخاصة مع تزايدها وتزايد أعبائها من أجل الوصول إلى مساحات في موازنات الدول وخلق التمويلات المناسبة للتنمية».