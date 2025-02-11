4 محركات رئيسية لمستقبل قطاع الطيران

أكد المتحدثون في جلسة "العصر الجديد لمستقبل الطيران"، أن مستقبل قطاع الطيران مرهون بـ 4 محركات رئيسية وهي الحرية والترابط والتعاون وتضافر الجهود بين أطراف الصناعة.

وأشاروا إلى أن مساهمة قطاع الطيران في الاقتصاد العالمي تقدر بحوالي 4.1 تريليونات دولار، كما يوفر ملايين الوظائف، ما يعكس تأثيره المباشر على ازدهار الأفراد والأسر والمجتمعات.

وأكدوا أن ملف وقود الطيران المستدام والوقود البديل، بات يتصدر المشهد في كل النقاشات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمستقبل قطاع الطيران، باعتباره أحد الحلول الرئيسة لضمان خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع.

وقال سلفاتوري شاكيتانو، رئيس منظمة الطيران المدني الدولي أن التحدي الاكبر لمستقبل قطاع الطيران لا يتمثل في الجوائح وإنما في خفض انبعاثات الكربون، مشيراً إلى أنه يجب تطوير قطاع النقل ليصبح مستدام ومفيد اقتصادياً من ناحية التكلفة.

كما أشار إلى أهمية تأهيل الجيل الجديد للعمل في مجال الطيران وتنمية مهاراته.

بدوره أفاد فريد لام، رئيس مجلس الإدارة سلطة مطار هونغ كونغ أنه يتوقع ارتفاع أعداد المسافرين حول العالم بشكل كبير مشيراً إلى أن مطار هونج كونج شهد تطورات كثيرة يتمثل أبرزها في انجاز توسيع مدرجات الطائرات لتستوعب أعداد الطائرات والاقبال على السفر وتخصيص ميزانيات لتطوير الصناعة .

من جانبه قال روبيرتو ألفو، الرئيس التنفيذي لشركة "لاتام للطيران" أن قطاع الطيران يواجه تحديات كثيرة منها التحديات الجغرافية المعقدة مثل المناطق التي تتميز بالغابات مثل التي توجد في أمريكا اللاتينية، الأمر الذي يحتم توفير وسيلة طيران لنقل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والحاجات الأساسية لسكان هذه المناطق.

وقال لويس فيلبي دي أوليفيرا المدير العام والرئيس التنفيذي الخامس لشركة ACI أن هدف قطاع الطيران خلال الفترة القادة هو الوصول لدرجة صفر كربون من خلال تقلل الاعتماد على الوقود التقليدي، واستخدام وقود مستدام صديق للبيئة دعماً للجهود الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بقطاع الطيران، والوصول إلى صافي (صفر) انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وأشار إلى تشير تقديرات "إياتا" تتوقع أن تولد حركة الطيران في عام 2050 نحو 1.8 مليار طن من انبعاثات الكربون، إذا تم تشغيلها بالوقود التقليدي للطائرات.