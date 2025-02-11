‎60 تريليون دولار خسائر الكوارث الطبيعية سنوياً

‎أكد المتنبئ والكاتب بيرت كينج، في جلسة بعنوان “ماهو دور التقنيات المستقبلية في تطوير الاقتصادات الذكية لعام 2050” على هامش جلسات القمة العالمية للحكومات، أن تسارع التحولات المناخية والتكنولوجية في العالم ، يفرض على الدول إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية لضمان البقاء في صدارة الاقتصادات الذكية بحلول عام 2050.

وأشار بيرت إلى أن التغير المناخي سيكون عاملاً حاسماً في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، حيث يُتوقع أن تصل الخسائر الناجمة عن الكوارث البيئية نحو 60 تريليون دولار سنوياً، ما سيؤثر على استقرار الاقتصادات الكبرى.

كما حذّر من تفاقم أزمة تلوث الهواء، التي تسببت في وفاة ثمانية ملايين شخص العام الماضي، إضافة إلى تهديد الأمن الغذائي، إذ أكد أنه سيواجه 30% من سكان العالم نقصًا حادًا في الغذاء، مما قد يؤدي إلى موجة هجرة بيئية غير مسبوقة.

وأوضح أن الدول التي ستتمكن من دمج التقنيات الحديثة في أنظمتها الاقتصادية ستتفوق على غيرها، حيث يشكل الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة حجر الأساس لاقتصادات المستقبل.

وأشار إلى أن بعض الدول، مثل الصين، تمضي قدماً في هذا المجال، ما يمنحها تفوقاً عالمياً، بينما تواجه دول أخرى تحديات مرتبطة بالنمو السكاني البطيء وسياسات الهجرة المتحفظة.

وأضاف أن مستقبل البشرية سيبدأ بالاعتماد على تغييرات جذرية في الطب، والتعليم، والزراعة، وحتى في طبيعة الحياة اليومية، مؤكداً على أن الاقتصادات الأكثر ذكاءً هي التي تستثمر في التكنولوجيا وتعزز مرونتها في مواجهة التغيرات.