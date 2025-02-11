الطائرات البحرية: ثورة جديدة في عالم النقل الساحلي

شهد قطاع النقل تحولات جذرية خلال العقود الاخيرة، حيث كانت الممرات المائية العنصر الأساسي للربط بين الحضارات وتشكيل طرق التجارة العالمية، ومع تقدم التكنولوجيا، تحول التركيز نحو النقل البري والجوي، مع انحسار الاهتمام بتطوير النقل البحري.

اليوم، ومع الضغط الكبير الحاصل على البنية التحتية البرية والجوية، يعود الاهتمام إلى البحر كحل مستدام وفعال، وهو ما أكده بيلي ثالهايمر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ريجنت كرافت"، خلال حديثه عن مستقبل الطائرات البحرية في جلسته خلال القمة العالمية للحكومات.

وأشار بيلي إلى أن النقل البحري كان أسلوب النقل الأساسي بين الشعوب لآلاف السنين، ومع ظهور السفن الكبيرة ومحركات البخار، شهد العالم طفرة في التجارة العالمية والثورة الصناعية، ما جعل المدن الساحلية مراكزاً للابتكار. ومع تقدم التكنولوجيا، تحول التركيز نحو النقل البري والجوي، مما أدى إلى ازدحام الطرق والمطارات، وترك الممرات المائية دون تطوير يُذكر.

وفي هذا الإطار، أعلن بيلي عن قيام شركة (ريجنت كرافت) بإحياء الابتكار في مجال النقل البحري عبر تطوير مركبات "سي جلادرز"، وهي وحدات كهربائية بالكامل تدمج بين مميزات القوارب والطائرات، مشيراً أنه تم تصميم هذه الطائرات البحرية لتطفو على سطح الماء، ثم تتحول إلى وضعية الانزلاق بمساعدة زعانفها، قبل أن تنطلق في الجو بسرعات تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة لمسافات تبلغ 300 كيلومتر، وذلك باستخدام الطاقة الكهربائية بشكل كامل.

وتابع حديثه قائلًا: "تُعتبر (سي جلادرز) نقلة نوعية في النقل الإقليمي، حيث تجمع بين الكفاءة العالية بفضل تصميمها المتطور، وسهولة الوصول دون الحاجة لمطارات، كما تعتمد على أنظمة كهربائية قليلة الصيانة وصديقة للبيئة، مما يساعد في تقليص زمن الرحلات بين المدن الساحلية، على سبيل المثال، يمكنها اختصار رحلة "دبي - أبوظبي" إلى نصف ساعة فقط.