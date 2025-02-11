رئيسة وزراء لاتفيا تشيد بتجربة الإمارات للمساواة بين الجنسين









أشادت معالي إيفيكا سيلينا، رئيس وزراء جمهورية لاتفيا، بما حققته دولة الإمارات على صعيد تحقيق التوازن بين الجنسين على المستوى المحلي، ودعمت هذا الملف على المستوى العالمي، جاء ذلك في كلمة رئيسية لها خلال أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.

وأشارت إلى أنها تزور دولة الإمارات للمرة الأولى ولن تكون الأخيرة، مؤكدة أن بلادها تلتزم أيضًا بدعم مبادئ المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، "وقد ارتقت المرأة في بلادي أدوارًا قيادية وإدارية وحظيت بكل الدعم وأثبتت كفاءتها.

وقالت إن هناك مناقشة مستفيضة لمكافحة العنف المنزلي ضد النساء، بغية الوصول إلى مجتمع خالٍ من العنف ويحترم كرامة جميع أفراده بغير أدنى تفرقة.

واعتمدت لاتفيا منظومة سياسية وطنية لوقف العنف الأسري علاوة على تغيير بعض التشريعات وأولت اهتمامًا كبيرًا بآليات تطبيقها.

وأضافت رئيسة الوزارء أن التعليم يبقى هو الأداة القوية لخفض العنف، وذلك بالتوازي مع دعم إنخراط النساء في القطاع التكنولوجي بعد تزويدهن بالمهارات اللازمة لذلك.

وقالت لدينا مشاريع كثيرة في هذا الإطار لكننا نريد أن يكون هناك توازن بين العمل والمنزل وقدمنا تدابير لتعزيز دور الرجال في المنزل لتكون الحقوق متساوية، مضيفة أن بلادها ستركز في انتخابات العام المقبل على نبذ العنف ضد النساء، ونشر قيم السلام المجتمعي وممارساته، وبحث إفساح المجال أكثر للنساء من أجل الانخراط في سوق العمل.

واختتمت "قبل ستة أشهر كنا ثلاث وزيرات، وها أنا أصل إلى منصب رئيس الوزراء، وأظن أن المستقبل سيحمل الكثير من المكتسبات".