رئيس جنرال موتورز: صناعة السيارات الكهربائية تخوض سباقاً شرساً

أكد شلبان أمين، رئيس جنرال موتورز، خلال جلسة نقاشية حول مستقبل صناعة السيارات، أن التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع تعيد رسم ملامحه بشكل غير مسبوق.

وأوضح أن شركات صناعة السيارات تخوض سباقاً شرساً لرفع جودة ومواصفات المركبات الكهربائية، مع تقليل تكلفتها لتوسيع قاعدة المستخدمين.

وأشار إلى أن السياسات الحكومية والتشريعات تلعب دوراً محورياً في دعم انتشار المركبات الكهربائية وذاتية القيادة، إذ بادرت العديد من الدول بتطوير البنية التحتية اللازمة لهذه التقنيات. وضرب مثالاً على ذلك دولة الإمارات التي تمتلك رؤية واضحة لتحقيق ذلك، من خلال استثمارات ضخمة وتجهيزات متطورة.

ولفت إلى أن التعريفات الجمركية سيكون لها تأثير مباشر على قطاع السيارات، إلا أنها قد تحفز الشركات على تكثيف الابتكار والبحوث لخفض التكلفة وزيادة الكفاءة.

وفيما يتعلق بالمنافسة في صناعة المركبات الكهربائية، أكد أمين أن تطوير بطاريات ذات مدى أطول، إلى جانب توافر الشواحن السريعة، يمثلان الركائز الأساسية للسباق المحموم بين الشركات، حيث تتسابق كبرى العلامات التجارية على تقديم حلول أكثر كفاءة واستدامة.