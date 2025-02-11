«مؤسسة التمويل الدولية»: ثورة الذكاء الاصطناعي لن تدخل بلاداً تعاني نقصاً في الكهرباء

أكد مختار ديوب المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية خلال جلسة بعنوان «الفرص الجديدة للاستثمار المؤثر في الدول الناشئة»، في القمة العالمية للحكومات 2025، أن الوضع الحالي في العالم يظهر أننا بحاجة إلى تنويع مصادر سلسلة التوريد والتركيز المفرط لسلسلة التوريد في بعض المنتجات.

وأضاف، أن مؤسسة التمويل الدولية تساعد في تعبئة رأس المال الخاص في اقتصادات الأسواق الناشئة، ونحن نرى المزيد والمزيد من الفرص للاستثمار في البنية الأساسية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، في القطاعات المهمة لزيادة إنتاجية الشركات في البلدان النامية وبالتالي توفير فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها في هذا الجزء من العالم.

وقال: أرى المزيد من الاهتمام بشكل خاص بالاستثمار في البنية الأساسية في الأسواق الناشئة، وعلى سبيل المثال في جزء من العالم أقل تقدماً في أفريقيا، شهدنا مؤخراً مؤتمراً كبيراً عقد قبل أسبوعين في دار السلام بهدف ربط 300 مليون أفريقي بالشبكة الكهربائية من بين 600 مليون أفريقي لا يستطيعون الحصول على الكهرباء، وكان من الواضح أننا بحاجة إلى القطاع الخاص.

وأضاف: «ندرك أن القطاع الخاص بحاجة إلى أن يكون حاضراً في الإستثمارات، لذا فهذه طريقة جيدة لإظهار أن هناك اليوم اهتماماً متجدداً بالاستثمار في البنية التحتية، وخاصة في مجال الطاقة، وعندما تنظر إلى ما يحدث اليوم، قبل يومين في باريس مع مؤتمر الذكاء الاصطناعي، فمن الواضح أننا بحاجة إلى المزيد من الكهرباء لتغذية مركز البيانات، وإذا لم يكن لدى البلدان الأقل تقدماً كهرباء، فلن تكون قادرة على أن تكون جزءاً من هذا التحول الذي يحدث الآن».

استثمارات

وأشار إلى أنه من الواضح إذا لم يكن لدينا استثمار في الأساسيات كالطاقة فلن تتمكن من الاستفادة منها، وأرى بالفعل الكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحدث في البلدان الأقل تقدماً في الزراعة وفي مجال الصحة.

وفي أنشطة مثل الصيانة، منوهاً بأن الذكاء الاصطناعي يستخدم كثيراً لتحسين استخدام الموارد، ولهذا السبب قمنا في مؤسسة التمويل الدولية بزيادة كبيرة.

وتابع: بدأت محفظتنا في العمل على الذكاء الاصطناعي ونحن نستثمر في مركز البيانات. وفي العام الماضي كنا أكبر مستثمر في البنية التحتية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي في أفريقيا من خلال المساعدة في تمويل مراكز بيانات الألياف الضوئية، والوصول إلى الكهرباء لتلك المراكز، لذلك لدينا فرصة هنا للقفز، لكن هذا سيتطلب أن نواصل الاستثمار في التعليم لأننا بحاجة إلى القوى العاملة اللازمة لاستخدام هذه الأدوات، ويجب أن يكون لديك حالة تمكنك من تسريع إنتاج الكهرباء على نطاق واسع. ويجب الدفع باستخدام الطاقة المتجددة، وبالخدمات اللوجستية لأننا نشهد المزيد من الدول التي تريد زيادة سلسلة التوريد الإقليمية لديها والقدرة على تحويل المزيد من المعادن النادرة أو المعادن التي تمتلكها إلى منتجات ويمكن أن تكون مفيدة للصناعة الرقمية والاقتصاد الرقمي.