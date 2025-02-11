مطر الطاير: نعمل لجعل الذكاء الاصطناعي يغطي جميع طرق دبي

أكد معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي خلال الكلمة الافتتاحية لمنتدى مستقبل التنقل المنعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، أن هيئة الطرق والمواصلات نجحت خلال السنوات الـ 5 الماضية من التخلص من 5 ملايين طن من الابنعاثات الكربونية.

وبين معاليه أن دبي تشهد ثورة في التنقل ولدى الهيئة العديد من المشاريع التي نعمل على تنفيذها في إطار «دبي مدينة العشرين دقيقة»، وأكد أن الهيئة تعمل بشكل متواصل لجعل الذكاء الاصطناعي يغطي جميع طرق دبي، حيث أن هناك مشاريع عديدة تخدم هذا التوجه، ومنها الخط الأزرق والتاكسي الطائر والمركبات ذاتية القيادة، والتي من شأنها أن تحسن تجربة التنقل في دبي.