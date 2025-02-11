رئيسة الأعمال العالمية لشركة «ميتا»: 600 مليون دردشة يومياً تُجري عبر منصاتنا

قالت نيكولا مندلسون، رئيسة الأعمال العالمية لشركة «ميتا» خلال جلسة بعنوان «مستقبل الذكاء الاصطناعي» في منتدى مستقبل الاتصال الحكومي ضمن القمة العالمية للحكومات، إن رؤية دولة الإمارات التي تنتهجها في استخدام الذكاء الاصطناعي رؤية رائدة من أجل مستقبل أفضل للمواطنين.

وأضافت: كل يوم تجرى أكثر من 600 مليون دردشة في منصاتنا، وأن أكثر من 700 مليون مستخدم في «ميتا ai» كل شهر. كما أن هناك 4 ملايين شركة إعلانية تستخدم خاصة على الأقل من منصاتنا.

وتابعت: إن الذكاء الاصطناعي قادر على إضافة المليارات للاقتصاد العالمي، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية والأبحاث والتعليم، مشيرة إلى أن «ميتا» أطلقت مطلع الشهر الجاري ميتا "ai" في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتم إدراج اللغة العربية وستظهر الترجمة بشكل فوري للمستخدم.

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على أن يصبح المساعد الخاص للمستخدم، ونريد أن نرسم المستقبل بالتعاون مع الافراد لتعزيز الفرص.