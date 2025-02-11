رئيس وزراء الكويت: "قمة الحكومات" فرصة لتوحيد الشعوب نحو غد أفضل

أكد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت خلال كلمة رئيسية في القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات تمثل فرصة سانحة لتوحيد الشعوب نحو غد أفضل، فالاقتصاد العالمي اليوم يحمل عبئاً كبيراً جراء الأزمات وأوضح أن القمة تهدف لصياغة رؤية دولية مشتركة تعزز التعاون بين دول العالم.

وأشار رئيس وزراء دولة الكويت إلى أن توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستقبلي هو الذي سيحدد الاتجاهات العالمية.

وتطرق الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، لرؤية الكويت التنموية، حيث أوضح أنها تعزز التنوع الاقتصادي وتعمل على إشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي، مبيناً أنه يجري العمل على افتتاح مطار الكويت الدولي الجديد وفق أفضل المعايير العالمية في مجال الطيران.