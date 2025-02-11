هدى الهاشمي : 5 عوامل ساهمت في نجاح حكومة الإمارات

أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، أن هناك 5 عوامل ساهمت في نجاح حكومة الإمارات وهي الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، والأهداف الواضحة، والأدوات المناسبة، والحكومة التشاركية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال جلسة الكفاءة الحكومية وكيف يمكن للحكومات تصفير البيروقراطية، والتي عقدت خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، بحضور سيغموند فرويند، وزير الإدارة العامة، بجمهورية الدومينيكان.

وأكدت الهاشمي أن الإمارات من الدول المبتكرة في القطاع العام بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي وضعت تقديم الخدمات ضمن أولوياتها وحفزتنا على الإبداع والابتكار في كافة المجالات.

وأشارت إلى أن حكومة الإمارات وضعت نصب أعينها توجيهات القيادة الرشيدة ونفذتها لتواكب بذلك أكثر الدول تقدما في تقديم الخدمات وتحسين جودة مواطنيها.

من جهته، تناول الوزير فرويند تجربة بلاده في تصفير البيروقراطية وتحسين جودة حياة الناس حيث قال : إن دولة الدومنيكان كانت تعاني من 3 تحديات رئيسية وهي العنف والفساد وسوء الاقتصاد، مما دفع الحكومة تحت قيادة الرئيس الجديد إلى استحداث تغييرات عميقة هدفت إلى تقليل العنف الذي كانت تضاهي أرقامه مثيلتها في الدول التي تعاني من النزاعات والحروب.

وأوضح أن حكومة بلاده اتخذت قراراً بالتعامل مع هذا التحدي من خلال عدة خطوات أبرزها: الدمج الاجتماعي والسيطرة على العصابات، إضافة إلى نشر ثقافة التسامح.

انتعاش الاقتصاد

وأكد أن إجراءات الحكومة الجديدة ساهمت في إعادة السلام والأمن للمجتمع ورسم البسمة من جديد على وجوه المواطنين، الأمر الذي بدوره انعكس على الاقتصاد الذي أخذ في الانتعاش، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة للحكومة الجديدة والخطة التي وضعها الرئيس للتخلص من الفساد، حيث نمت السياحة بنسبة 300%.

وأشار إلى أن هناك عدة محركات للمضي في خطة الرئيس حيث وضع قوانين في سبتمبر 2021 ، وتوجهنا نحو الاقتصاد الرقمي وزار دولتنا وفود من أكثر من 44 دولة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها للوقوف على تجربتنا في البيتكوين والاقتصاد الرقمي، وعملنا على استقطاب كبرى الشركات العملاقة في التكنولوجيا والاقتصاد ، حيث وقعنا من منذ عامين اتفاقية مع جوجل كلاود وأصبح لديها أكبر مقر في بلادنا.

وأضاف أن دولته ضاعفت من إنتاج الطاقة وأصبحت من المصدرين لها، وتوجهت نحو استخدام الطاقة المتجددة كما قللت من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ووقعت اتفاقية مع أمريكا لإنتاج الطاقة النووية، كما عكفت على إصدار قوانين وتشريعات للحد من العنف والجريمة ومحاربة الفساد، واستثمرت في قطاع التعليم، حيث يتعلم الطلبة في أكثر المدارس تطوراً وابتكاراً ويحصلون على أجهزة إلكترونية ويتعلمون في غرف جوجل تشجعهم على الابداع والابتكار في الدراسة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال إن حوالي 9000 شركة جديدة لتقديم الخدمات حصلت على تراخيص، كما قلصت الحكومة العديد من الإجراءات لتحسين أداء تقديم الخدمات وركزت على توفير البيئة الآمنة للمواطنين، والاعتماد على الخدمات الرقمية رقمية دون الاضطراري للذهاب إلى مقر الجهة وتعمل على تقليل حجم الموظفين في الحكومة لتصبح ضمن أفضل اول عشر حكومات بحلول 2028.