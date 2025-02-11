غياب التواصل بين المشرعين ورجال الأعمال أبرز تحديات الكتل الاقتصادية

أكد مشاركون في جلسة كيف ستقود التحالفات الاقتصادية مستقبل النفوذ العالمي؟ خلال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات، أن الكتل الاقتصادية تواجه تحديات كثيرة أبرزها غياب التواصل بين المشرعين ورجال الأعمال. وكشف معالي ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على بناء شراكات متنوعة مع مختلف الاقتصادات في العالم وتحرص لأن تكون جزءاً في التكتلات الاقتصادية.

وبين معاليه أن الكتل الاقتصادية تواجه تحديات أبرزها، غياب التواصل بين المشرعين ورجال الأعمال لرسم ساسيات التكتلات الاقتصادية وحان الوقت لتجاوزها، مضيفاً: «نعمل على بناء شراكات ثنائية وشاملة مع الدول ونجحنا خلال الأعوام الـ 3 الماضية في توقيع 25 اتفاقية شراكة.

وبين معاليه أن التنوع التجاري والانفتتاح الاقتصادي والشراكات الشاملة ساهم في نمو التجارة الخارجية 7 أضعاف، ولامست التجارة الخارجية لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024.

من جانبه أكد معالي بيدرو ريس، وزير الاقتصاد في جمهورية البرتغال، أن الاقتصادات بحاجة إلى التواصل بين بعضها والقمة العالمية للحكومة تهيئ كافة الظروف للتواصل، وأوضح أنه لابد من معالجة التحديات لتهيئة الظروف لمواكبة التسارع الاقتصادي وأشكاله المتغيرة ليكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات.