المتحدث العالمي المتخصص في تطوير القيادات: «قمة الحكومات» فرصة لطرح رؤى جديدة حول التأثير المجتمعي

أكد نيكولاس سانتانا، المتحدث العالمي المتخصص في تطوير القيادات، أن القمة العالمية للحكومات منصة تجمع قادة الفكر والخبراء وصناع القرار لمناقشة القضايا الحيوية واستشراف المستقبل، مما يجعلها فرصة مثالية لطرح رؤى جديدة حول القيادة الفعالة والتأثير المجتمعي.

وقال في تصريح خاص لـ «البيان» إن مشاركته في القمة العالمية للحكومات رسالة للعالم مفادها مساعدة القادة على تحسين مهاراتهم في التواصل والتأثير، مما يمكنهم من إحداث تغيير حقيقي في مجتمعاتهم. وأوضح سانتانا أنه جاء إلى دبي لدعم جهود الشمولية وإمكانية الوصول، بالإضافة إلى تقديم رؤى متعمقة حول علم النفس القيادي، وهو ما يساعد المسؤولين وصنّاع القرار على تحقيق تأثير مستدام.

وأشار إلى أن الجلسة التي سيقدمها خلال اليوم الثالث من القمة ستركز على الأبعاد النفسية التي يحتاجها القادة لمواجهة تحديات المستقبل، موضحاً أن استراتيجياته تهدف إلى تمكينهم من التأقلم مع المتغيرات العالمية خلال العشرين عامًا القادمة. وقال: هدفي هو مساعدة القادة على تبني منظور جديد يمكنهم من دخول المستقبل بتفاؤل، وتحقيق تغييرات عميقة ومؤثرة في مجتمعاتهم ومؤسساتهم.

وأضاف أن مشاركته تأتي ضمن جهود عالمية لتعزيز التفكير الإبداعي والقدرة على التواصل الفعال بين القادة، مشدداً على أن تطوير هذه المهارات يساهم في بناء سياسات أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات العصر. كما أوضح أن القادة الناجحين هم من يستطيعون التأثير بعمق، ليس فقط على مستوى السياسات، بل أيضًا على مستوى الأفراد والمجتمعات، وهو ما يسعى إلى تحقيقه من خلال جلساته التفاعلية التي تعتمد على تقنيات علم النفس المتقدمة.