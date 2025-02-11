الاستثمارات آمنة في أفريقيا وتحمل فرصاً هائلة للنمو الاقتصادي

أكد الدكتور ديفيد موينينا سينجيه، رئيس وزراء جمهورية سيراليون، خلال جلسة بعنوان: الثورة الاقتصادية القادمة برؤية أفريقية، ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، أن حكومة سيراليون تمنح الشركات الأجنبية امتيازات كبيرة لجذبهم، ولدى الدولة استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة، وبين أن دولة الإمارات مستثمر كبير في القارة الأفريقية.

ومن جانبه دعا أكينوومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية، المستثمرين للقدوم للقارة الأفريقية والاستفادة من الفرص والتسهيلات التي تقدم، وبين أن أفريقيا بها كنوز متنوعة، والاستثمارات هناك آمنة وتحمل الكثير من الفرص الواعدة.

وكشف عن تطوير إدارة متخصصة لإدارة المخاطر الاستثمارية، بهدف طمأنة المستثمرين وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة في القارة الإفريقية، مؤكداً أن الإدارة الجديدة تركز على تحليل المخاطر السياسية والاقتصادية، وضمان استقرار الأسواق، وتقليل التحديات التي تعيق تدفق الاستثمارات.

وأشار أديسينا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود البنك الإفريقي للتنمية لجذب المستثمرين الأجانب عبر تقديم ضمانات وحلول تحميهم من تقلبات الأسعار والنزاعات، والتحديات الاقتصادية، مؤكداً أن إفريقيا ليست فقط قارة غنية بالموارد، بل تمتلك إمكانات ضخمة لتطوير الصناعات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد المشاركون في الجلسة، أن إفريقيا تمثل واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الواعدة، حيث توفر فرصاً متنوعة في مجالات الطاقة، التعدين، البنية التحتية، والزراعة، مع تسهيلات حكومية كبيرة لجذب المستثمرين الأجانب.

من جانبه أشار توني إلوميلو، مؤسس مؤسسة توني إلوميلو، إلى أن الاستثمار في الشباب الإفريقي يعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، مؤكداً أن القارة تمتلك كنوزاً بشرية وطبيعية قادرة على تحقيق نهضة اقتصادية كبرى.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن إفريقيا لم تعد سوقاً محفوفة بالمخاطر، بل وجهة استثمارية مستقرة بفضل السياسات الاقتصادية الحديثة، والتحولات الإيجابية في إدارة المخاطر، مما يجعلها خياراً مثالياً للمستثمرين الباحثين عن عائدات مرتفعة ونمو مستدام.