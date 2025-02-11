أنور قرقاش: الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عناوين الغد والإمارات جاهزة بكل ثقة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عناوين الغد والإمارات جاهزة له بكل ثقة.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في القمة العالمية للحكومات يبرز عمق الانسجام بين رؤية الإمارات ومتطلبات المستقبل وتبرز حكمة القيادة وقناعتها بأن دور الحكومة هو صناعة الفرص وتسخير الأدوات لخدمة الإنسان وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة".

وختم معاليه: "الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عناوين الغد والإمارات جاهزة له بكل ثقة".

وانطلقت اليوم، أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2025 التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتستمر حتى يوم 14 فبراير الجاري في دبي ، بمشاركة دولية قياسية ورؤساء دول وحكومة ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات عالمية إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.

ويشهد اليوم الأول من الدورة الـ12، عدداً من الجلسات التي تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في العمل الحكومي والقطاعات الحيوية.