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الإمارات

فيصل بن سليطين: الإمارات شريك أساسي في رسم استراتيجيات المستقبل

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محمود حسن

أكد فيصل بن سليطين الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي أن القمة العالمية للحكومات هي المحفل الأساسي لوضع استراتيجيات المستقبل ورسم خارطة الطريق، من خلال تواجد أكثر من 30 حكومة وأكثر من 400 وزير من مختلف قارات العالم، هذه رسالة للعام أن دولة الإمارات شريك أساسي في رسم استراتيجيات مستقبلية بالشراكة مع دول العالم.

وقال بن سليطين خلال القمة العالمية للحكومات، اليوم عالمنا يتوجه الى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وجلسات هذه القمة ستركز على مواجهة التحديات التي ستترتب من الاعتماد على التكنولوجيا وجعل الإنسان محور التقدم.