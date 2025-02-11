كلاوس شواب: المعرفة والبيانات والمعلومات الذكية المعمقة أساس التطور

أكد البروفيسور كلاوس شواب، رئيس مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، خلال جلسة في اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات بعنوان: «الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي»، أن دولة الامارات العربية المتحدة واكبت التحولات والمتغيرات بفضل سياستها الاستباقية ورؤيتها الحكومية الرائدة.

وبين أن العالم اليوم انتقل من عصر صناعي إلى عصر الذكاء الاصطناعي، وأن دولة الامارات استشرفت عام 2071 وأطلقت وزارة للذكاء الاصطناعي، فاليوم في العصر الجديد القاعدة الأساسية هي المعرفة والبيانات والمعلومات الذكية المعمقة.

وبين شواب أنه أمام الحكومات مهمة أخرى وتحديات تتعلق بمساعدة الآخرين على توليد المهارات التي نحتاجها لصقل المستقبل، فقدراتنا يجب أن تتغير على نحو كبير للتنافس في العصر الجديد، ودور الحكومات محوري لإيجاد السياسات بما يخدم قطاع التكنولوجيا والعمل على منفعة البشرية.

وأضاف: «نريد إطلاق قافلة العمل الحكومي المنسق، وأن تستخدم التقنيات لخدمة البشرية جمعاء».