محمد القرقاوي: الحكومات التي تقرأ الماضي بعمق هي القادرة على تصميم المستقبل

أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، خلال الكلمة الافتتاحية للقمة العالمية للحكومات أن العالم اليوم يمر بمرحلة مفصلية من الحضارة الإنسانية، مستعرضا معاليه الـ 25 عاماً الماضية لاستشراف الـ 25 عاماً القادمة.

وقال: «مر العالم في 31 عام ديسمبر 1999 بمرحلة خوف من انهيار الأنظمة وقطاع الاتصالات وفي الدقيقة الأولى من عام 2000 انتهى الخوف، كان تخوف العالم من التكنولوجيا ولم يتوقع أن تكون من أحداث 11 سبتمبر».

وأضاف معالي محمد بن عبدالله القرقاوي: "كانت 25 الماضية عاصفة بالأحداث ولكنها مدهشة بالتطورات، فزاد عدد سكان العالم من 6 مليارات إلى 8.2 مليارات نسمة، وتضاعف حجم الاقتصاد ونمت التجارة الدولية لـ 13 تريليون دولار في عام 2024. وانتقل العالم من هيمنة الصناعات التقليدية لصدارة الشركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وشهد العالم تحولات في المشهد الاقتصادي".

وبيّن معاليه أن كان العالم قبل 25 عاماً يتخوف من الحروب النووية، واليوم العالم يخاف من الحروب السيبرانية.

وتابع معالي رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «لو نظرنا الى مؤشر الثقة بالحكومات لرأينا أنه لا يتعدى 52%، فهناك 680 مليون شخص لايزالون يعيشون تحت خط الفقر، والعالم اليوم يحتاج لـ 800 مليار دولار للقضاء على الجوع والفقر. ودولة الإمارات العربية المتحدة تخصص سنوياً 1.5% من الناتج المحلي للإغاثة الدولية.

وأكد معاليه أن القرار بأيدينا والمستقبل لا يتطلب معجزات بل الالتزام بالقيم، فالحكومات التي تقرأ الماضي بعمق هي القادرة على تصميم المستقبل.