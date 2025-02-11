القهوة الإماراتية برؤية جديدة.. مشروع شبابي يلفت الأنظار في «القمة العالمية للحكومات»

في قلب القمة العالمية للحكومات، حيث يجتمع صناع القرار والخبراء لمناقشة مستقبل القطاعات الحيوية، برز مشروع شبابي فريد، يعكس روح الابتكار وريادة الأعمال في مجال القهوة، حيث تعتبر القمة العالمية للحكومات منصة مثالية لمشاركة قصص نجاح شباب الوطن.

أحمد القاضي شاب إماراتي، استطاع تحويل شغفه بالقهوة إلى نموذج يحتذى به في إدارة الأعمال المحلية.

يبرز الشاب أحمد، المؤسس والمشارك في مشروع Golf for coffee House، مستقبلاً ضيوف القمة العالمية للحكومات التي وفرت له فرصة فريدة لمشاركة قصته مع جمهور عالمي من القادة والخبراء ورواد الأعمال.

وقال: «لطالما راقبنا تطور القهوة المختصة في الإمارات منذ عام 2015، وبدأنا نتساءل: لماذا لا يكون هناك مفهوم جديد يجمع بين الأصالة الإماراتية وأساليب التحضير الحديثة؟ في عام 2022، قررت تحويل هذا الشغف إلى مشروع حقيقي، ليس فقط لتقديم قهوة بجودة عالية، بل لصناعة تجربة متكاملة تعكس تراثنا بروح معاصرة».

وما يميز هذا المشروع ليس فقط فكرته، ولكن الطريقة التي أدار بها المشروع منذ البداية، حيث لم يتم الاعتماد على جهات أخرى لإدارة المشروع، بل أشرف بنفسه على كل التفاصيل، من اختيار أجود أنواع الحبوب، إلى تصميم المقهى، وحتى تدريب الفريق لضمان تقديم أفضل تجربة للزوار.

وقال: «نحن جيل يصنع الفرص بدلاً من انتظارها، ولدينا الإمكانيات، والرؤية، والإرادة لنكون جزءاً من مستقبل الاقتصاد الإماراتي».

ورغم التحديات التي واجهها المشروع في بدايته، إلا أنه استطاع تحقيق معادلة النجاح، حيث قدم تجربة قهوة متكاملة، تجمع بين الجودة العالية، والضيافة الأصيلة، والأسعار التنافسية، مما جعله يحظى بقاعدة واسعة من العملاء في وقت قياسي.

اليوم يمتلك أحمد مشروعاً ناجحاً في رأس الخيمة، ويستعد لافتتاح فرع جديد خلال الشهر المقبل، في خطوة تعكس طموحه في التوسع وترسيخ وجوده في سوق القهوة المختصة داخل الدولة، وهذا التوسع ليس مجرد توسع تجاري، بل هو دليل على نجاح الفكرة، وثقة العملاء، وقدرة الشباب الإماراتي على إدارة المشاريع بكفاءة.

وتابع: «وجودنا هنا ليس مجرد مشاركة، بل رسالة للعالم، أن الشباب الإماراتي قادر على الابتكار، وقادر على بناء مشاريع ناجحة تعتمد على مجهوداته الذاتية».