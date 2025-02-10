لغة الإشارة.. جسر التواصل في الاجتماع العربي للشباب

في خطوة تعكس التزام القمة العالمية للحكومات بتمكين جميع فئات المجتمع، يأتي تقديم الاجتماع العربي بلغة الإشارة ليؤكد على أهمية الشمولية وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة الفعالة، وهذه المبادرة تعكس رؤية تدعم اندماج أصحاب الهمم في الحوارات والقرارات التي ترسم ملامح المستقبل، وتؤكد أن التواصل حق للجميع دون استثناء.

ويعد هذا الاجتماع منصة حيوية تجمع الشباب وصنّاع القرار لمناقشة التحديات والفرص، حيث يساهم تقديمه بلغة الإشارة في تعزيز التفاعل وتمكين فئة مهمة من المجتمع من إيصال أفكارها ورؤاها. من خلال هذه الخطوة، تتجسد قيم المساواة والتواصل الفعّال، مما يعزز من دور الشباب في بناء مستقبل أكثر شمولية وابتكارًا.