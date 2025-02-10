حمدان بن محمد: محمد بن راشد يراهن دوماً على الشباب

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، امتلاك الوطن العربي طاقات خلاقة، وشباباً مبدعاً قادراً على تحقيق الريادة العربية وصنع مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، لافتاً سموه إلى أن تلك قناعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يراهن دوماً على الشباب.

وكان سموه شهد، اليوم، فعاليات "منتدى القيادات العربية الشابة" ضمن أعمال اليوم التمهيدي لـ "القمة العالمية للحكومات 2025".

والتقى سموه خلال المنتدى أعضاء مجلس إدارة "القيادات العربية الشابة"، حيث جدد الثقة بهم وبقدرتهم على الارتقاء بمنظومة العمل الشبابي العربي لآفاق جديدة، واستقطاب 50 ألف شاب عربي للانضمام لهذه المبادرة.

كما شهد سموه جانباً من أعمال "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" في نسخته الرابعة، والتي ينظمها مركز الشباب العربي، حيث التقى سموه عدداً من وزراء الشباب العرب وقيادات العمل الشبابي المشاركين.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "ضمن أعمال اليوم التمهيدي لـ "القمة العالمية للحكومات 2025"، شهدت فعاليات "منتدى القيادات العربية الشابة" بحضور 200 مشارك".

وأضاف سموه: "التقيت أعضاء مجلس إدارة "القيادات العربية الشابة" وجددنا ثقتنا بهم وبقدراتهم على الارتقاء بمنظومة العمل الشبابي العربي لآفاق جديدة، مع هدفنا باستقطاب 50 ألف شاب عربي للانضمام لهذه المبادرة ... كما شهدت جانباً من أعمال "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" في نسخته الرابعة، والتي ينظمها مركز الشباب العربي، والتقيت عدداً من وزراء الشباب العرب وقيادات العمل الشبابي المشاركين".

وختم سموه: "لدينا طاقات عربية خلاقة، وشباب مبدع قادر على تحقيق الريادة العربية وصنع مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، هذه قناعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. فرهان سموه دوماً على الشباب".