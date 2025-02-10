قمة الحكومات في رحلة لغابات القرم بدبي

استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي، جانباً من جهودها لتعزيز التوجه نحو الاستدامة البيئية، عبر تجربة واقع معزز، تحت عنوان «رحلة بين أشجار القرم». جاء ذلك خلال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي.

وتدعو تجربة الواقع المعزز إلى الانطلاق في رحلة استثنائية إلى غابات القرم في أبوظبي، للتعرف على دور هذه الشجرة في النظام البيئي، خلال دورتها الطبيعية، حيث تتحول من الأخضر الزاهي إلى البني الذهبي قبل أن تتساقط، فتغذي التربة وتدعم الحياة البحرية.

كما تمتلك غابات القرم عدداً من الغدد الملحية التي تساعدها على التخلص من الأملاح الزائدة، بما يمكنها من البقاء في مياه الخليج العربي.

,تعرّف المشاركون في تجربة الواقع المعزز، على التغييرات البيئية التي شهدتها المنطقة، إذ شهد أرخبيل المستنقعات الساحلية لأبوظبي، حركات تكتونية معقدة، وفي ظل تضافر حركة المد والجذر وطبيعة الغطاء النباتي، تشابكت الظروف لدعم التوازن وحماية المدينة من العواصف وتقلبات البحر.

وتعتبر غابات القرم فضلاً عن ذلك موطناً لأنواع متعددة من الأسماك والسلاحف والطيور، التي تعيش في نظام بيئي متكامل يربط بين البر والماء والسماء.

وشددت وزارة البيئة على أن استمرار هذا النظام يرتهن بالالتزام المشترك بالحفاظ عليه، مؤكدةً أن هذه حتمية ضرورة للحفاظ على الحياة بشكل عام.

وشاهد المشاركون في الجولة الافتراضية نماذج للأصداف البحرية في غابة القرم، والأوراق الجافة لشجرة القرم الرمادية، بعد أن تعرفوا على مراحل نموها أعلى سطح التربة، حيث تبدو هشة ضعيفة في البداية، لكنها سرعان ما تكشف عن صمودها وقدرتها الاستثنائية على التكيف.

كما استعرضت الجولة دور جذور القرم في تنقية المياه من الرواسب والملوِّثات، وتوفير المسكن والغذاء لأنواع عديدة من الكائنات البحرية، فضلاً عن مساعدتها في تثبيت التربة ومنع تآكل الشواطئ.