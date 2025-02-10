محمد بن راشد: أهلاً بحكومات العالم في دبي والإمارات

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضيوف القمة العالمية للحكومات التي تبدأ غداً، بمشاركة قياسية وحضور لأكثر من 30 رئيس دولة و140 وفداً حكومياً يضم 400 وزير سيتفاعلون خلال نحو 200 جلسة مع رؤساء الشركات العالمية والمنظمات الدولية في كافة القطاعات المستقبلية.

وأكد سموه أن الهدف من هذه القمة واضح، وهو تعزيز التعاون العالمي.. وبناء الخبرات.. وتطوير العلاقات.. واستلهام التجارب لتحسين حياة المجتمعات.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نرحب بضيوف القمة العالمية للحكومات التي تبدأ غداً بمشاركة دولية قياسية عبر حضور أكثر من 30 رئيس دولة و140 وفداً حكومياً تضم 400 وزير سيتفاعلون مع رؤساء الشركات العالمية والمنظمات الدولية عبر أكثر من 200 جلسة في كافة القطاعات المستقبلية".

وأضاف سموه: "الهدف واضح: تعزيز التعاون العالمي.. وبناء الخبرات.. وتطوير العلاقات.. واستلهام التجارب لتحسين حياة المجتمعات.. أهلاً بحكومات العالم في دبي والإمارات" .