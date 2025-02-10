زكي نسيبة: 40 ألف درهم لكل مشروع ضمن "برنامج البحث العلمي المتطور"

أعلن معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، عن إطلاق دورة جديدة من "برنامج البحث العلمي المتطور" بالتعاون مع مركز الشباب العربي.

وخلال كلمته في فعالية الاجتماع العربي للقيادات الشابة، قال نسيبة:" إن هذا البرنامج يأتي في إطار سعي جامعة الإمارات العربية المتحدة لدعم تمكين الشباب العربي في مجالات البحث العلمي المتقدم، كما يسرنا أن يشاركنا هذا العام مركز الشباب العربي بقيادة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي"

وأوضح نسيبة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب العربي في مجال البحث العلمي، ويركز على تطوير حلول بحثية مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن البرنامج يوفر فرصة لعشرة فرق بحثية، كل منها يتألف من 3 إلى 5 طلاب، يعملون تحت إشراف أكاديميين وباحثين متخصصين لمدة تصل إلى 8 أشهر، كما سيتم تمويل كل مشروع بمبلغ 40 ألف درهم إماراتي.

وأشار إلى أن البرنامج يشمل أيضًا إعداد منشورات علمية، وتطوير حلول قابلة للتطبيق، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المؤتمرات العلمية، وأكد أن البرنامج يعزز التعاون العلمي بين جامعة الإمارات وعدد من الجامعات العالمية، مما يسهم في إعداد الشباب ليكونوا قادة التغيير وصناع المستقبل، بما يساهم في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وابتكارًا.

وأوضح نسيبة أن الاجتماع العربي للقيادات الشابة يعد منصة مهمة لتبادل الأفكار والابتكارات بين الشباب العربي، ويعرض نماذج ملهمة وأفضل الممارسات في العمل التنموي، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل خطوة مهمة نحو بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للمستقبل.

يشار إلى أن القمة العالمية للحكومات 2025 ستشهد مشاركة دولية واسعة، حيث ستجمع أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 وفدًا حكوميًا، بالإضافة إلى أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، في مناقشات تستشرف التوجهات المستقبلية الكبرى عبر أكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية.