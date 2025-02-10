هيفاء أبو غزالة تؤكد أهمية تعزيز الهوية العربية للشباب في عصر التكنولوجيا

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، أن الهوية تلعب دوراً أساسياً في تشكيل وعي الشباب العربي وتفاعلهم مع العالم الخارجي، مشددة على أهمية الحفاظ على الهوية العربية وتعزيزها.

جاء ذلك خلال كلمتها في الاجتماع العربي للقيادات الشابة، التي ألقتها نيابة عن الأمين العام للجامعة الدكتور أحمد أبو الغيط، حيث أوضحت أن الهوية تشكل ركيزة أساسية في بناء شخصية الشباب العربي، مما يمنحهم القوة والقدرة على التعبير عن ذاتهم بطرق متميزة.

وأشارت أبو غزالة إلى أن العديد من الشباب العربي المبدعين استطاعوا توظيف تراثهم الثقافي في مجالات الفن والثقافة والتكنولوجيا، حيث شهدنا دمجًا بين العناصر التقليدية والتقنيات الحديثة، مما أفرز أعمالًا فنية راقية ومبتكرة.

كما أكدت أن انتشار التكنولوجيا في الحياة اليومية أتاح للشباب فضاءات جديدة للتعبير عن آرائهم، وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي وسيلة لتبادل الأفكار والمساهمة في نشر الوعي بحقوق الإنسان. وأضافت أن ريادة الأعمال شهدت نموًا ملحوظًا بين الشباب، حيث انطلقت العديد من المشاريع الناجحة من أفكار بسيطة، وحققت انتشارًا واسعًا على المستويين العربي والدولي.

ولفتت إلى أن الهوية تشمل مختلف الجوانب الثقافية والدينية والاجتماعية، غير أن الانفتاح المتزايد على الثقافات الأخرى بفعل التطورات التكنولوجية قد يؤدي إلى تراجع بعض القيم التقليدية، ما يشكل تحديًا أمام الشباب العربي في الحفاظ على هويتهم وسط العولمة.

واختتمت أبو غزالة تصريحها بالتأكيد على أن التكنولوجيا يمكن أن تكون عاملًا لتعزيز الهوية العربية، إذ تتيح منصات تفاعلية تُمكّن الشباب من تبادل الأفكار والخبرات مع نظرائهم حول العالم. كما شددت على ضرورة دعم الشباب عبر توفير تعليم جيد وفرص حقيقية، لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في رسم ملامح المستقبل وصياغة السياسات التي تعزز من دورهم في مجتمعاتهم.