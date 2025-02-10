يونس الخوري لـ «البيان»: الإمارات سباقة في التشريعات والسياسات المالية

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن دولة الإمارات سباقة في التشريعات والسياسات المالية التي من شأنها أن تحسن من حياة الأفراد.

وقال في تصريحات لـ «البيان» على هامش منتدى المالية العامة للدول العربية في نسخته التاسعة، إن المنتدى ناقش السياسات النقدية المتعلقة بمكافحة التضخم وكيفية تخفيض التكاليف على المواطنين في الدول العربية، مشيراً إلى المشاركة السنوية لوزارة المالية في المنتدى إلى جانب مشاركة صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، وبحضور أكثر من 15 وزير مالية، إلى جانب محافظي المصارف المركزية.

وأضاف يونس حاجي الخوري إلى أن جلسات اليوم تطرقت إلى مواضيع الهيكلية المؤسسية للمؤسسات المالية وكيفية تحسين السياسات المالية والنقدية للدول العربية من حيث التشريعات والإجراءات، وكيفية تحسين الصرف وإضافة كفاءات الصرف.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى ينظم بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، ووزارة المالية في الإمارات ويركز على تصميم السياسات المالية المستقبلية لتكون أكثر كفاءة، بما يضمن تحسين مختلف التحديات التي تواجهها السياسات الحالية بما في ذلك تحديات الديون والتحديات المستقبلية، في ظل القيود التمويلية الصارمة على مستوى العالم.