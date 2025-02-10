سلمان بن خليفة: التحديات الاقتصادية بوابة للإنجاز والتطوير

أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، خلال مشاركته في جلسة “القيادات العربية الشابة والاقتصاد العربي 2.0”، على ضرورة التركيز على التحديات الاقتصادية العالمية واستغلالها كفرص لتعزيز النمو وتحقيق الإنجاز.

وأوضح معاليه أن التاريخ الاقتصادي للمنطقة العربية شهد مراحل مشابهة من التحديات، إلا أن كل مرحلة منها حملت معها فرصاً جديدة للتطور، ما عكس أهمية التعامل مع التحديات بعقلية استباقية.

وأشار إلى أن “حب التحدي وعشق الإنجاز” أصبحا نهجاً تبنته القيادات العربية، ما جعل مواجهة التحديات الاقتصادية جزءاً من مسار التنمية المستدامة، مضيفا أن التحولات التكنولوجية والتغيرات في خارطة الاقتصاد العالمي تشكل فرصاً عُظمى لإعادة هيكلة الاقتصاد العربي والاستفادة من المستجدات الدولية لتعزيز التنافسية.

وشدد معاليه على أن التفوق الاقتصادي في المستقبل لن يكون حكراً على الدول الكبرى، بل سيعتمد على قدرة الدول على تبني التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها لخدمة التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن الدول التي تستثمر في الابتكار وتستفيد من التقنيات الحديثة ستكون الأقدر على تحقيق التقدم وترسيخ مكانتها في الاقتصاد العالمي.