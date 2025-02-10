مرزوق الغانم يشيد بدور الإمارات كنموذج للريادة والطموح

أكد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق، أن مبادرة القيادات العربية الشابة تُجسد رؤية مستقبلية واعدة، وتستكمل مسيرة بدأت منذ سنوات طويلة، ما يُبرز أهمية دعم الشباب والاستثمار في طاقاتهم، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "إعداد القادة الشباب لتحديات العالم الجديد"، ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025.

وأشاد الغانم بدور الإمارات كنموذج للريادة والطموح، مشيرًا إلى أن دبي تُعتبر حاضنة للأفكار الإبداعية والمبادرات الملهمة التي تحفز الشباب على تحقيق التميز.

وأضاف أن الشباب يتمتعون بالحماس والطاقة، لكن تحقيق النجاح يتطلب توازنًا بين العاطفة والتخطيط السليم، مؤكدًا أن التجربة والتعلم هما أساس التطور والنمو.

وأكد الغانم أن القرارات الحكيمة تُبنى على القيم والمبادئ الراسخة، مشيرًا إلى أن الوطن والدين يظلان في صدارة الأولويات لتحقيق الاستقرار والتميز، بغض النظر عن حجم النجاحات التي يحققها الفرد.

وأشار إلى أن بعض القرارات قد تبدو صحيحة في لحظتها، لكنها تحتاج إلى مراجعة مستمرة، معتبرًا أن الخبرة تُكسب الإنسان الحكمة، وأن أهم ما يمكن أن يمتلكه الشباب هو القدرة على التعلم من تجارب الماضي.