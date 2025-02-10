النيادي: الشباب جوهر الصناعة والإبداع ومحرك التنمية

أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، أن الشباب هم قلب الحاضر وكل المستقبل، وهم المحرك الأساسي للتنمية، جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع السنوي الذي يجمع الشباب مع صناع القرار، حيث شدد على أهمية تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم في بناء المجتمعات.

وقال معاليه: "نرحب بكم في موعدكم السنوي مع الإبداع والصناعة، حيث يجتمع الشباب، سفراء الهوية، ليؤكدوا أنهم الركيزة الأساسية لمستقبل أوطانهم، والقيادة الرشيدة وضعت المجتمع في صدارة الأولويات، اعلنت عام 2025 عام المجتمع واختارت شعار يدًا بيد لترسيخ قيم التراحم، والمحبة، والتعاون، فالمجتمعات تُبنى بوحدتها، وقوة الأمم تبدأ من الأسرة".

وأوضح معاليه أنه منذ تكليفه بملف الشباب قبل 13 شهرًا، حمل رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أكد فيها: نريد لشبابنا أن يكونوا جذورًا راسخة في وطنهم، وأعناقهم في السماء، ننهض بهم وتنهض بهم الأمم، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية شكّلت ملامح الأجندة الوطنية للشباب، والتي ما زالت توجه استراتيجيات عمل مركز الشباب العربي.

وأضاف معاليه أن الشباب هم جوهر الصناعة والإبداع، وأن التكنولوجيا، رغم تأثيرها على بعض الوظائف، تفتح آفاقًا جديدة وتخلق فرصًا تعتمد على المهارات الإنسانية الفريدة، مؤكدًا أن الشباب هم صناع المستقبل وقادة التغيير وأساس التقدم.