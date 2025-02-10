جهاد أزعور: النمو العالمي سيتأثر بقوة الدولار ونسب الفائدة

أكد الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي خلال جلسة التطورات الاقتصادية الكلية وانعكاساتها على الوضع المالي في منتدى المالية العامة للدول العربية في القمة العالمية للحكومات 2025 أن صندوق النقد الدولي لديه استراتيجية يكررها عاماً بعد عام مع الإمارات.

وأضاف خلال منتدى السياسات المالية في القمة العالمية للحكومات، أن قوة الدولار ونسب الفائدة من المتوقع أن تؤثر على توقعات النمو العالمي، وأن الصدمات والغموض يحددان التوقعات بشأن النمو لهذا العام.

وأوضح أن النمو يستمر في إظهار بعض المرونة والتصخم بدأ ينخفض في عدد من الدول.

وأشار جهاد أزعور إلى أن النزاعات والتوترات الجيوساسية أثرت على النمو والمخاطر الجيوسياسية التي تبدو مرتفعة في المنطقة خاصة مع تطورات حرب غزة.