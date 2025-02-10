مديرة صندوق النقد الدولي: 3.3‎% النمو العالمي في 2025 و2026

أكدت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي أن هناك حاجة لرفع أرباح الضرائب من خلال توسيع قاعدة الضرائب عبر استغلال الرقمنة لضمان جمعها بالشكل المناسب، مشيرة إلى أن النمو العالمي سيبلغ 3.3‎% هذا العام والعام المقبل.

وقالت إن الدين العام سيبلغ 100٪ من الناتج المحلي بحلول 2030 ، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي، منوهة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أحد الأمثلة الناجحة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المالية العامة للدول العربية، في نسخته التاسعة، والذي ينظم بالتعاون بين "صندوق النقد العربي" و"صندوق النقد الدولي"، ووزارة المالية في دولة الإمارات والذي يركز على تصميم السياسات المالية المستقبلية لتكون أكثر كفاءة، بما يضمن تحسين مختلف التحديات التي تواجهها السياسات الحالية بما في ذلك تحديات الديون والتحديات المستقبلية، في ظل القيود التمويلية الصارمة على مستوى العالم.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمنتدى كل من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، و الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

رقمنة

وأشارت كريستالينا جورجيفا في كلمتها إلى أن التجارة ليست محرك النمو كما كانت في التسعينات، لافتة إلى أن ثورات الذكاء الاصطناعي تغير طريقة تفكيرنا، منوهة بأن الدول التي لديها رقمنة انتاجيتها أفضل

وتابعت: يجب على الدول أن تكون رشيقة ومرنة وقادرة على التكيف، وهناك حاجة للتركيز على التحديات الاقتصادية لدعم الطلب المحلي على المستوى القصير، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تشكل نموذجاً ناجحاً في دعم الشركات ورواد الأعمال.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الدول تستثمر في التكنولوجيا الجديدة مثل البطاريات وسلاسل الامداد الخضراء، منوهة بأهمية تركيز الدول على خلق وظائف للشباب والمرأة في المستقبل.