صنّاع القرار وقادة الفكر ومنظمات دولية في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات

تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" انطلقت أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تُعقد في دبي، على أن تبدأ غداً الثلاثاء أعمال دورتها الحالية، التي تستمر حتى يوم 13 من فبراير الجاري

ويشارك في أعمال اليوم التمهيدي كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية، ويضم جدول الأعمال منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، والمنتدى العربي للقيادات الشابة.

وتشهد القمة الحالية حضور أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، و140 وفداً حكومياً، إضافةً إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى؛ حيث تعقد أكثر من 200 جلسة رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية، وأكثر من 30 اجتماعاً وزارياً وطاولة مستديرة يحضرها أكثر من 400 وزير.